May 7, 2025 11:02 AMClock
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لجنة المال والموازنة تعقد برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزراء المال والعدل والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد جلستها الثانية في هذه الأثناء لدرس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها

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