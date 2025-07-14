عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الاعضاء. كما حضر ايضا ممثلون عن الادارات المعنية:

وقال عبدالله بعد الجلسة: "عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اجتماعها الدوري وعلى جدول أعمالها مجموعة مواضيع، واهم ما تم اقراره اليوم واعطاء مفاضلة للصناعة الدوائية اللبنانية في اطار المنافسة غير المتكافئة مع الادوية المستوردة. وناقشنا هذا الموضوع مطولا بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة مستوردي الادوية ونقابة الصيادلة وهيئة الشراء العام. وبدأنا نقاشنا في الصناعة الدوائية، ونأمل ان يكون هذا الموضوع حافزا وينسحب على السلع الاخرى التي ينتجها لبنان لكي يحمي إنتاجه من المضاربة".

اضاف: "اما الاقتراح الثاني الذي اقر هو اقتراح قانون اداب وأخلاقيات مهنة التمريض وهو يشكل نقلة نوعية باتجاه تثبيت هذه المهنة الرسالة والحفاظ على حق هذا الجهاز. اما الاقتراح الثالث الذي ناقشناه اليوم هو اقتراح الزميل فادي علامة لتنظيم عمل الصيدليات المهدمة كليا او جزئيا. وتوافقنا بالنقاش في هذا الملف، لان وزير الصحة كان اصدر قرارا بهذا الموضوع يلبي حاجات هذا الاقتراح ،يعني الصيدليات التي دمرت كليا اوجزئيا بفعل العدوان الاسرائيلي. كما ناقشنا موضوع الضريبة على القيمة المضافة الموجودة على التجهيزات التي يستخدمها المصنع اللبناني للدواء، وبعد النقاش تم سحب هذا الموضوع وأبقينا على القانون الحالي المعمول به. كما ناقشنا اقتراح القانون المقدم من اللقاء الديمقراطي لتنظيم هيئات الضمان، وناقشنا الجانب الصحي منه لكي لا يكون هناك اي تداخل بين اللجان، إذ سيناقش بشكل مفصل في لجنة الاقتصاد وسنشارك بالنقاش، وتم الأخذ بملاحظاتنا".