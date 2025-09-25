المركزية - عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة قبل ظهر اليوم، في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المختصة.



وقال علامة بعد الجلسة: "إجتمعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين ودرسنا أربعة مشاريع قوانين وتمت الموافقة عليها وأحيلوا إلى الامانة العامة والمشروع الاول يتعلق بتعديل الفقرة الاولى من المادة 20 التي ترمي للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وكان هناك موافقة من الزملاء النواب وهو يرمي إلى إعطاء وقت أطول لدراسة القوانين وزيادة الشفافية واقراره يعني ان لبنان يتجاوب ويكافح في موضوع التمييز ضد المرأة.

ومشروع القانون الثاني الذي تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة هو مشروع القانون المتعلق بإبرام اتفاقية التعاون في الشؤون المالية والعسكرية وبروتوكول مشروع تنفيذ الدعم النقدي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية وهذا يفيد ويخص الجيش اللبناني والشق الثاني منه يغطي القوى الامنية الأخرى من قوى امن وأمن دولة وتمت الموافقة عليه بالإجماع وهو يخصص منح للأجهزة العسكرية من قبل الحكومة التركية.

أما المشروع الثالث الذي تمت الموافقة عليه، له علاقة بالاجازة للحكومة بالانضمام إلى معاهدة سنغافورة بشان قانون العلامات واللائحة التنفيذية وميزة هذا القانون انه يحسن ويطور مستوى الملكية الفكرية للبنان وانضمام لبنان اليها يفتح مجالات كثيرة".

وختم علامة: "وآخر بند، هو إقتراح قانون خارج جدول الاعمال له علاقة بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية بين الجمهورية اللبنانية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن مكتب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي اتفاقية مقر ولبنان له مصلحة ان يكون هناك مكتب إقليمي له في هذه المنطقة".