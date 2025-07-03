عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة، اليوم الخميس اجتماعاً مع السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، بحضور أعضاء اللجنة.

وقال علامة بعد الجلسة إن اللقاء كان فرصة للاطلاع على دور فرنسا في دعم الدولة اللبنانية عبر عدة مسارات، مشيراً إلى أن النقاش تركز حول القرار 1701 و"عدم التزام العدو الإسرائيلي بتطبيق بنوده". واستعرض السفير الفرنسي الجهود الفرنسية المبذولة لتفعيل القرار وتنفيذه بشكل كامل.

وأضاف علامة: "تناولنا دعم فرنسا للجيش اللبناني والجهود التي يبذلها، وقدمت فرنسا الخرائط اللازمة لتحديد الحدود، والعمل جارٍ على المستوى الفني لتوضيح الملف، بدءاً من الحدود البرية وربما البحرية لاحقاً، وفق ما شرح السفير".

وبشأن ملف إعادة الإعمار، أشار علامة إلى أن الدعم الفرنسي مرتبط بإجراء الإصلاحات المطلوبة من الدولة، لا سيما إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلة الهندسات المالية، مشدداً على أهمية هذه الخطوات لدفع عملية الإعمار.

ولفت إلى وجود جهود لتأمين مبلغ 250 مليون دولار عبر البنك الدولي، من المتوقع عرضه على مجلس النواب، موضحاً أن "هذا التمويل يشكل عنصراً مساعداً في مسار الإعمار".

وفي ما يتعلق بعمل قوات "اليونيفيل"، شدد علامة على حرص لبنان على تجديد مهمتها دون تعديل، مؤكداً أن هذا الموقف هو الموقف الرسمي اللبناني، معرباً عن دعم فرنسا لهذا التوجه.

كما تطرق اللقاء إلى أوضاع وكالة الأونروا بعد تقليص تمويلها، وشرح أعضاء اللجنة للسفير أهمية دعم الوكالة نظراً لوجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأشار علامة إلى التركيز على مسألة النازحين السوريين، خصوصاً بعد رفع العقوبات ووجود حكومة في سوريا، ما يسقط بحسبه الحجج التي تعيق عودة النازحين إلى بلادهم.