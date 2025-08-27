المركزية - عقدت اللجنة المكلفة من قبل البطريرك يوسف العبسي لمتابعة شؤون الوظيفة العامة اجتماعها الأول بعد إجازة صيفية بكامل أعضائها. وتدارست المستجدات المتعلقة بأوضاع أبناء الكنيسة الملكية في القطاع العام واقتراحاتها لملء المراكز المحفوظة للروم الكاثوليك

وحددت الخطوات الواجب القيام بها خلال الفترة القادمة بعد استطلاع رأي البطريرك للعمل بهدي توجيهاته.

كما تداول المجتمعون بموضوع المركز الرابع من مراكز السلك الدبلوماسي الذي خصصت به الطائفة الملكية بعد التواصل مع وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي وثمنت تعاونه.

لذلك تتوجه اللجنة الى الوزير رجي بالشكر والامتنان لتجاوبه احقاقاً للحق وتأميناً للتوازنات المنطقية في مراكز السلك الدبلوماسي.

