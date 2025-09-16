المركزية - عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، جلسة اليوم برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، والنواب: علي عمار، آلان عون، محمد يحيا، محمد خواجة، عبد الكريم كبارة، أسعد درغام ، قاسم هاشم، جان طالوزيان، فادي كرم، بلال الحشيمي، عدنان طرابلسي، جميل السيد، امين شري، غازي زعيتر، قبلان قبلان، فراس حمدان، غسان عطالله.

كما حضر المدير العام للمالية جورج معراوي، رئيسة المجلس الاعلى للجمارك ريما مكي ومعها العقيد نضال دياب وأحمد ابو صالح، الرائد رواد طعمة عن وزارةالداخلية، وعن الدفاع المدني: المدير العام الدفاع المدني العميد عماد خريش، زياد الناطور، ريما المر، علي امهز، وعن قوى الامن الداخلي العميد غسان عويدات، وعن الجيش العميد الركن ريمون فرحات رئيس قسم الشؤون القانونية في أركان الجيش،المقدم روجيه الخوري رئيس دائرة المراقبة الادارية في الغرفة العسكرية، وعن الامن العام العقيد ربيع نصرالله، وعن امن الدولة العميد انور حمية.

وصدر عن اللجنة البيان الآتي: "عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلستها، في حضور المدير العام للمالية ورئيسة المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام للدفاع المدني وممثلين عن المؤسسات العسكرية والامنية.

وبعد التداول في جدول الاعمال تم اقرار القانون الرامي الى تسوية اوضاع رتباء وافراد الضابطة الجمركية كما ورد.

اما بالنسبة لاقتراحات القوانين المتعلقة بمديرية الدفاع المدني فقد تم اعطاء مهلة اقصاها شهر للمديرية للاعداد دراسة تفصيلية لهذه الاقتراحات الثلاثة وكل ما يتعلق باحتياجات المديرية.

اما بالنسبة لاقتراحي القوانين:ترقية رتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم وتمديد الخدمة للضباط من فئة الضباط الاعوان ورتبتي رائد ومقدم.

وبعد الاطلاع على آراء المؤسسات العسكرية والامنية والاستماع الى رأي النواب الحضور، فقد تم عدم الموافقة على هذه الاقتراحات.