المركزية - عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور وزير الدفاع ميشال منسى والنواب الأعضاء، وممثلين عن الادارات المعنية.

وصدر عن اللجنة بعد الجلسة البيان التالي :"اقرت اللجنة في جلستها اليوم اقتراح القانون الرامي إلى احتساب خدمة العلم للعاملين في القطاع العام ، اما اقتراح القانون الرامي إلى تشريع التدريب العسكري فقد احالته اللجنة على وزارة الدفاع لإبداء الرأي خلال مهلة ثلاثة اشهر، اما اقتراح القانون الرامي إلى تمديد مهلة تقديم طلبات تسوية الابار المحفورة غير المرخصة فتم تأجيله إلى جلسة مقبلة بسبب غياب مقدم الاقتراح وعدم حضور وزير الطاقة او المدير العام كممثل عنه.

اما بالنسبة لاقتراح القانون الرامي إلى اعادة عناصر ورتباء سبق ان سرحوا من الضابطة الجمركية ، فقد احالته اللجنة على المجلس الأعلى للجمارك لإبداء الرأي، كما احالت اقتراح قانون يتعلق بإضافة قرية إلى قرى قضاء عكار باسم تل اندي على وزارة الداخلية لإبداء الرأي".