المركزية - دانت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنا، وتتقدم بأصدق التعازي من عائلة الفقيد ومحبيه.

أضافت في بيان: "تتابع اللجنة التحقيق الجاري تمهيدًا لمحاسبة المرتكبين، ويهمها التأكيد أن العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة هي أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات لا يخدم القضية الفلسطينية بشيئ، بل يشكل خطرًا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله".

وختم البيان: "لذلك، تؤكد اللجنة التزامها بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها".