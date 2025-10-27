Oct 27, 2025 12:28 PMClock
أخبار محلية
  • Plus
  • Minus

لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني: نتابع التحقيق في مقتل الشاب ابو حنا لمحاسبة المرتكبين

المركزية - دانت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني الجريمة الأليمة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو إرنستو أبو حنا، وتتقدم بأصدق التعازي من عائلة الفقيد ومحبيه.

أضافت في بيان: "تتابع اللجنة التحقيق الجاري تمهيدًا لمحاسبة المرتكبين، ويهمها التأكيد أن العبرة الأساسية التي يجب استخلاصها من هذه الجريمة هي أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل والمجموعات المسلحة داخل المخيمات لا يخدم القضية الفلسطينية بشيئ، بل يشكل خطرًا على الاستقرار في لبنان وأمن أهله".

وختم البيان: "لذلك، تؤكد اللجنة التزامها بمسار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية حصراً، وبسط سلطتها على كامل أراضيها".

 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o