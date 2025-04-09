Apr 9, 2025 1:44 PMClock
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لجنة التربية تناقش ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية

المركزية - عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة عند  التاسعة من قبل الظهر برئاسة النائب حسن مراد، وحضور  وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي.

كما حضر الجلسة المقرر النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، اسعد درغام، ايهاب حماده، علي خريس، بلال حشيمي، حليمة قعقور، نجاة عون، اسامة سعد، طه ناجي، عدنان ظرابلسي وشربل مارون.

 كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران، ومستشار وزيرة التربية عدنان الامين ، وذلك لمناقشة  جدول الاعمال الاَتي:

1 - ملف الاساتذة المتعاقدين مع الجامعة اللبنانية .

2 - موضوع المستعان بهم والمدربين في المدارس والجامعة اللبنانية.

3 - وضع الطالب السوري الذي بحاجة لاكمال العام الدراسي.

ناقشت اللجنة مع وزيرة التربية ورئاسة الجامعة البنانية ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية من كافة جوانبه.

واتفق على التعاون بين مختلف الاطراف المعنية لانجاز هذا الملف.

وارجأت اللجنة مناقشة البند الثاني والثالث من جدول الاعمال الى الجلسة المقبلة.

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