Apr 30, 2025 1:26 PMClock
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لجنة التربية تناقش دور التفتيش التربوي وتعزيزه

المركزية - عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة النائب حسن مراد، وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، بلال حشيمي، حليمة قعقور وانطوان حبشي. كما حضر الجلسة المفتشة العامة التربيوية الدكتورة فاتن جمعة.  

وذلك لمناقشة دور التفتيش التربوي، مهامه وسبل تعزيزه.

اطلع النواب اعضاء اللجنة من المفتشة العامة التربيوية على المشاكل التي تعيق عمل التفتيش التربوي، وطلبت اللجنة من المفتشة التربيوية تزويد اللجنة باقتراحات محددة لتحويلها الى اقتراحات قوانين لتعزيز عمل التفتيش التربوي.

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