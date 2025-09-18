Sep 18, 2025 3:29 PMClock
لجنة التربية تقر مشروع قانون انضمام لبنان لاتفاقية حماية التنوع الثقافي

المركزية - عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/9/2025، برئاسة النائب حسن مراد وحضور  وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة ووزير الاعلام المحامي بول مرقص.

كما حضر الجلسة المقرر النائب ادغار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، بلال الحشيمي، حليمة قعقور وبلال عبدالله، و ممثلو وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة رنا مقدم والمستشار هشام شعيب، ممثل وزارة التربية مستشار وزيرة التربية الدكتور عدنان الامين،و ممثل وزارة الصحة العامة انطوان رومانوس .   

وناقشت اللجنة جدول الاعمال الاَتي:

1-    مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 435 الرامي الى الاجازة للحكومة الانضمام الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي.

2-    اقتراح قانون يرمي الى انشاء نقابة الزامية لاختصاصيي علاج النطق واللغة (مهنة تقويم النطق).

واقرت اللجنة مشروع القانون بالاجماع واقرت اقتراح القانون معدلاً. 

