لجنة التربية تتابع درس تعديل قانون تنظيم الموازنة المدرسية

المركزية - عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها برئاسة النائب حسن مراد، بحضور وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، ومقرر اللجنة النائب إدكار طرابلسي والنواب: اشرف بيضون، عدنان طرابلسي، حليمة قعقور، اسامة سعد ونجاة عون.

كما حضر الجلسة عن اتحاد المدارس الخاصة: الاب يوسف نصر،  محمد سماحة، سهير الزين، رمزي زين الدين، نيلا ضعون، اندريه باسيل، وعن تجمع اتحاد المدارس الخاصة: نضال العبدالله، وعن نقابة المدارس الخاصة في الاطراف: ربيع بزي، وهيب دندش، وعن نقابة المعلمين في المدارس الخاصة: ايهاب نافع، وعن اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة: لما الطويل، شوكت حولا، وعن اتحاد لجان الاهل كسروان/الفتوح: رفيق فخري، جيسيكا فغالي. 

وتابعت اللجنة دراسة اقتراح القانون الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية، واستمعت الى مجمل الملاحظات من كافة الأطراف المعنية، وستكمل في جلسات لاحقة. 

