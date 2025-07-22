Jul 22, 2025 2:27 PMClock
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لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري: سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة والقوات الحكومية تعرضت لانتهاكات على يد فلول الأسد وقد قتل 238 من عناصر الأمن والجيش وبعضهم كانوا أسرى

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