المركزية- عقدت لجنة البيئة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب غياث يزبك وحضور وزير الثقافة غسان سلامة وحضور الاعضاء النواب.

وصدر عن اللجنة بعد الجلسة البيان التالي "ناقشت لجنة البيئة مشروع القانون الرامي إلى حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وقررت اللجنة تكليف النائب نجاة عون برئاسة لجنة فرعية لدرس المشروع بحضور عدد من الاختصاصيين في وزارة الثقافة.

كما رأت وجوب وضع جدول مقارنة على التعديلات المقترحة لاقتراح القانون المتعلق بتعديل بعض احكام قانون البيئة. وقررت تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب سيمون ابي رميا لمتابعة درس اقتراح القانون المتعلق بإعلان حالة طوارئ بيئية".