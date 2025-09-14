عقدت لجنة البيئة في المجلس البلدي لمدينة صيدا اجتماعها الدوري، يوم الأربعاء الماضي في 10 أيلول 2025، برئاسة عضو المجلس البلدي ورئيس اللجنة يوسف طعمة، وبحضور الأعضاء: أنجي عطروني، غنى وهبي، أماني أبو زينب، لينا العلم، المهندس أحمد حجازي، عبد الكريم علماوي، دانيا بيضون، نور نحولي، والمهندس محمد البابا.

وتناول الاجتماع سلسلة من الملفات البيئية والمرافق العامة ذات الأولوية، أبرزها: بحث سبل تحسين أداء محطة التكرير ومعالجة المجارير التي تصب مباشرة في بحر صيدا، إضافة إلى معالجة مشكلة الوصلات المفقودة بين بعض المصبات والمحطة، ومتابعة مواقع الأنهار التي تختلط فيها المياه المبتذلة مع مياه الأمطار للحد من التلوث. إعداد خطة متكاملة لتجميل المداخل الشمالية والجنوبية وتحسينها بيئيا، مع القيام بزيارة ميدانية، وكلفت المهندسة نور نحولي بمتابعة مشروع زراعة أشجار ظلية وجمالية على طول الكورنيش البحري. وضع برنامج دوري لقياس مستوى تلوث مياه البحر واقتراح حلول عملية للحد من مصادر التلوث، وتعزيز حماية الثروة السمكية بما يضمن بيئة بحرية سليمة ومستدامة تتيح للصيادين متابعة عملهم.

كما ناقشت اللجنة آلية إعداد تقرير بيئي دوري يرفع إلى المجلس البلدي، يتمضن توصيات عملية قابلة للتنفيذ، ويعزز التعاون مع الجمعيات الأهلية والمدارس والجامعات.

واتفق المجتمعون على تنظيم زيارات ميدانية إلى معملي فرز ومعالجة النفايات في بقسطا ولبعا، للاطلاع على آليات العمل فيهما، إضافة إلى تشكيل لجنة متابعة خاصة تضم أعضاء من المجلس وخبراء بيئيين لدراسة إمكانات تطبيق الفرز من المصدر في صيدا.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة "أهمية توحيد الجهود بين البلدية والمجتمع المحلي والجهات المعنية لتحقيق بيئة نظيفة وصحية ومستدامة تخدم أبناء صيدا وزوارها".