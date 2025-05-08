المركزية - عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة في العاشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي وحضور مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين والنواب أعضاء اللجنة.

كما حضر الجلسة وزير الاتصالات شارل الحاج، ومستشارا الوزير أنطوان سعد وداني دويك.

ناقشت اللجنة في خلال الاجتماع برنامج عمل وزير الاتصالات لقطاع الاتصالات في المرحلة المقبلة والخطوات التي سيتم إعتمادها تحقيقا لاهداف الخطة المتوخاة.



كما تطرق البحث الى العائدات المفترض تحصيلها وتحسين ايرادات الدولة باتجاه تعزيز إسهام قطاع الاتصالات في تكبير حجم الاقتصاد الوطني وتأمين خدمات اتصال منتظمة وكفوءة وعالية الجودة لجذب بيئة استثمار مواتية.

كذلك تم البحث أيضا في موضوع "ستارلينك" والذي أخذ حيزا مهما في المناقشة لما يتضمنه من محاذير أمنية وإقتصادية ، حيث سجل عدد من النواب تحفظهم على المشروع فيما أيده نواب اخرون .

كما ناقشت اللجنة مواضيع أخرى منها موضوع الهيئة الناظمة للإتصالات وشركة ليبان تلكوم ، وموضوع كوابل الاتصالات منها الكابل البحري.

كما استمع رئيس اللجنة وأعضاؤها إلى شرح وزير الاتصالات لخطته، وأبدوا ملاحظاتهم وطرحوا اسئلتهم واستفساراتهم عليه ، وتم التوافق على استكمال مناقشة باقي اجزاء الخطة في جلسة لاحقة".