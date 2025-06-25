عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي، وحضور وزير الاتصالات شارل الحاج والنواب الاعضاء.



وقال الموسوي بعد الجلسة: "عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلستها اليوم، وتم التطرق إلى العديد من المواضيع المهمة في قطاع الاتصالات. اولا جرى تقييم الخطة التي وضعها معالي الوزير، وتم التطرق إلى العديد من المفردات التي تتصل بهذه الخطة احدها له علاقة بالهيئة الناظمة التي أسست والرواتب العالية التي صرفت التي احدثت ضجة في البلد".

اضاف: "نحن نريد ان نستقطب طاقات جديدة ومن الواجب ان تعطى هذه الطاقات كل التقدير، وهناك فوضى ادارية على هذا المستوى، اذ هذا ينافي فكرة العدالة الاجتماعية. هذا الموضوع كان مثار نقاش في لجنة المال والموازنة، ونحن ندعو إلى اعادة النظر بهذه الطريقة من التعاطي لتنظيم اعطاء الرواتب، فضلا عن موضوع الهيئات الناظمة التي لها دور فعال وأساسي في تنظيم القطاعات".



وتابع: "اما على المستوى الاخر، فقد أثيرت اسئلة من السادة النواب حول خطة الوزارة وتنظيم هذا القطاع، بهذا الموضوع تحديدا، هناك نقطة جوهرية لجهة ان هذا القطاع يجب التعاطي معه بحكمة وروية بعيدا عن التسرع او الارتجال واي وزير يأتي لا يقبل بخطة وزير سابق. نحن نحيي هذا الطموح عند الوزير وما يحاول القيام به، ولكن هناك ترو قبل وضع خطة سريعة، وأخذنا جوابا قطعيا من معالي الوزير أحب ان أقوله، ان هذا التخمين لا يهدف إلى الانتقاص من ممتلكات كل قطاع".

وتطرق إلى موضوع شركة "ستارلينك"، فقال: "نحن لا نضع فيتو على ستارلينك بذاتها، ولكن إذا اردنا ان نتحدث عن منافسة لماذا لا نحكي مع شركات صينية؟ ولماذا لا نفتح لشركات أوروبية؟".