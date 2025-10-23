المركزية - عقدت لجنة الادارة والعدل، جلسة برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، وحضور مقرر اللجنة النائب غازي زعيتر، والنواب الأعضاء: حسين الحاج حسن، عماد الحوت، جورج عقيص، اسامة سعد، حسن عز الدين، غادة ايوب، قبلان قبلان، فراس حمدان، ملحم خلف، حليمة قعقور، ياسين ياسين وجميل السيد.

كما حضر الجلسة وزير الاعلام بول مرقص.

وأشار بيان الى ان "اللجنة درست جدول اعمالها المقرر المتضمن متابعة درس اقتراح قانون الاعلام، واستعرضت بعض المواد التي كان سبق ان تقررت على ان تعاد صياغتها فاقرت عددا منها بعد الاستماع الى راي وزير الاعلام وبعد المناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة.

وقد تابعت اللجنة درس المواد المتبقية من الاقتراح، فناقشت المواد المتعلقة بالذم والقدح التي والمعايير التي تتعلق باعتبار ما يكون منها له علاقة بالمصلحة العامة والاخرى التي تكون متعلقة بالحياة الشخصية للافراد والحدود الفاصلة بينها، واستعرضت لهذه الغاية المعايير الدولية التي تضمنها العهد الدولي كما راجعت مواد الدستور اللبناني ذات الصحة بحرية الرأي.

بعد المناقشة والتداول توصلت اللجنة الى صيغة تعتبر انها تؤمن الحصانة للاعلاميين وتحفظ حقوق الجهات الاخرى من الافتراء على ان تناقش صياغتها في الجلسة التالية.

ونظرا لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة".