عقدت لجنة الإدارة والعدل اجتماعًا برئاسة النائب جورج عدوان، وبحضور وزير الإعلام المحامي بول مرقص والنواب الأعضاء.

وأوضح عدوان بعد الجلسة أن اللجنة استكملت مناقشة الاقتراحات المتعلقة بالمحكمة العسكرية، مشيرًا إلى أن هذه الجلسة جاءت بعد سلسلة اجتماعات مكثفة لدراسة هذا الاقتراح. وأضاف: “أنهينا المناقشة ورفعناها إلى الهيئة العامة، مع الإشارة إلى وجود بعض النقاط التي لم نتوصل لاتفاق بشأنها، وسيقوم أعضاء الهيئة العامة بالتصويت عليها”.

أما بالنسبة لاقتراح قانون الإعلام، فأشار عدوان إلى أن المناقشات مستمرة بحضور الوزير مرقص ورئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب إبراهيم الموسوي، مؤكدًا أن الهدف هو رفع اقتراح قانون إعلام يضمن حرية الإعلام ويحمي الإعلاميين ويمنح “الهيئة الوطنية للإعلام” استقلالية كاملة. وأكد عدوان أن ما يتم تداوله عن تقييد الحريات الإعلامية غير صحيح ويهدف إلى التشويش على المسار المتبع.

من جهته، شدد الوزير مرقص على أن القانون المقترح يعزز الحريات الإعلامية ويحافظ على المكتسبات السابقة للإعلاميين، مؤكدًا أن المسار “تقدمي” ولا يسمح بالعودة إلى أي قيود سابقة، وأن النقاش داخل اللجنة يتم بروح ديمقراطية وبناءة للوصول إلى صيغة نهائية تتوافق مع المعايير الدولية.