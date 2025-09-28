Sep 28, 2025 3:26 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

لجنة الأمن القومي في الكنيست تصادق على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين تمهيدا لإحالته للهيئة العامة للكنيست

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o