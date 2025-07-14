Jul 14, 2025 5:36 PMClock
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لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: البروتوكولات العسكرية المتعلقة بمضيق هرمز اكتملت

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