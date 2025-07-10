عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية وحضور الاعضاء.

وقال عطية بعد الجلسة: "بحثنا اليوم في موضوع تقرير اللجنة الفرعية التي يترأسها الاستاذ ابراهيم منيمنة حول التأزيم السابق الذي حصل لهيئة ادارة السير وصار هناك مناقصة ولوحظت شوائب عديدة. لقد بحثنا في تقرير اللجنة الفرعية ونحن لسنا قضاء بل لجنة تقصي حقائق، واذا شعرنا ان هناك بعض المخالفات فسنرفعها بالتنسيق مع رئاسة المجلس، اما للقضاء واما للجنة تحقيق".

اضاف: "اتفقنا اليوم كلجنة، على ثلاثة محاور: الاول قضائي، الثاني تحديث بعض القوانين وستشكل لجنة فرعية او ما شابه لندخل بهذه القوانين التي تنزع كل عملية ضرورية حول التأزيمات او ما شابه سواء في الوزارات المعنية بها أو الوزارت الأخرى. والمحور الثالث مصلحة ادارة السير ودائما مدخوله اقل من التوقعات، وهذا الملف الذي يحمل معاناة المواطنين سيفتح مع المسؤولين اليوم، وسيتم البحث به في اللجنة لنخرج بهيكلية جديدة تتماشى مع العصر الحديث لتخفيف الأعباء وتحسين الواردات بشكل سليم وصحيح".

بدوره، تحدث النائب ابراهيم منيمنة عن التقرير الذي اعدته اللجنة الفرعية بخصوص ادارة السير، مشيرا إلى انه "حصل تأخير في تسليم الوثائق للجنة الفرعية التي ترأسها، وكذلك كان هناك امتناع متكرر من الجهات الاساسية عن الحضور وعلى رأسها ادارة السير وشركة انكريت"، لافتا إلى انه "تم تذليل العقبات وجرى وضع تقرير يتسم بالأهمية والموضوعية".