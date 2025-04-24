أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، في بيان لها أن "رئاسة الجمهورية قد أعلنت أن رئيس الجمهورية جوزف عون، قد وقع بتاريخ 10 نيسان 2025، وثيقة إبرام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها. وتعد هذه الخطوة مفصلية، إذ تؤكد التزام لبنان الراسخ بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم".

وأشارت الوزارة إلى أن "هذا الإبرام الرسمي يمثل محطة أساسية في مسار تطبيق تعهدات الحكومة في بيانها الوزاري، لا سيما في مجال اعتماد المعايير الدولية في مجال العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية الشاملة للفئات الأكثر هشاشة، وفي طليعتها الأشخاص ذوو الإعاقة".

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية التزامها الكامل بـ"متابعة تنفيذ بنود الاتفاقية والعمل على تطوير السياسات والبرامج الوطنية التي تضمن المشاركة الكاملة والفاعلة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع جوانب الحياة. وتشمل هذه الجهود دعم حقوقهم في مجالات التعليم والعمل والصحة والحماية الاجتماعية، وصولاً إلى بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة".

كما اعتبرت الوزارة أن "توقيع هذه الاتفاقية يجسد إرادة الدولة في المضي قدمًا نحو تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز الكرامة الإنسانية، ويشكل دعوة متجددة لجميع الشركاء المحليين والدوليين إلى توحيد الجهود من أجل دعم هذه الفئة الأساسية من المجتمع".