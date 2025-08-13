أشار الأب إيلي خنيصر، في حديث له ضمن برنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان وشاشة VDL 24، إلى أن زيادة ارتفاع درجات الحرارة في لبنان تعود إلى تمدد المنخفض الهندي الحار من العراق والكويت ودول الخليج العربي إلى منطقة شمال السعودية والأردن، ما أدى إلى موجة حرّ قصوى في البلاد، تراوحت معدلاتها ما بين 45 و50 درجة بقاعًا، مصحوبة بنسب رطوبة عالية جدًا.

ولفت إلى أن لبنان دخل المرحلة الثانية من موجات الحر الشديد (يومي الأربعاء والخميس)، حيث سيدخل المنخفض الآنف الذكر خطه الثالث والرابع، الأكثر خطورة، وستُسجل درجات الحرارة خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين في قرى البقاع الغربي وراشيا حدود الـ45 درجة، وجزين 42 درجة، ومناطق صيدا، حور، النبطية، والخيام والمدن الساحلية 37 درجة، ومرجعيون وبنت جبيل 40 درجة، والدامور وجبيل وبيروت 37 درجة، وطرابلس 40 درجة، وأما في عكار فستتجاوز حدود الـ40 درجة، مشيرًا إلى تشكّل ضباب محلي في المناطق الجبلية.

وربطًا، استبعد خنيصر وصول موجة حرّ شديدة جديدة في قابل الأيام، ما يتطلب ضرورة درس وتحليل الخرائط المناخية وأرقامها وفقًا لمعايير علمية محضة، بعيدًا عن منطق التهويل والاتهام جزافًا، مسطرًا انخفاض درجة الحرارة يوم الجمعة المقبل إلى حدود 32 درجة بقاعًا و30 درجة ساحلًا، عائدًا إلى العام 2023، حيث شهدت البلاد موجة حر مماثلة، آملًا في عدم تكرارها مجددًا في الأعوام المقبلة، ملقيًا الضوء على وقوع لبنان في منطقة شمال مدار السرطان، المتميزة بفصولها الأربعة المتلاحقة، دون تسجيل أي تغيير مناخي خطير فيها، مؤكدًا عيش لبنان في المرحلة الراهنة ما يشبَّه بـ"السونا الحارقة".