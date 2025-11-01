افادت معلومات للجديد بأن "لبنان أعلن القبول المبدئي للتفاوض بعد التواصل والتشاورِ بين الرئاسات الثلاث من دون معارضة تطعيم ايِّ وفد للتفاوض بمدنيين من الخبراء القانونيين والتّقنيين".

وفي السياق، أعلنت مصادر رفيعة المستوى لـmtv ان ما حملَه رئيس الاستخبارات المصرية إلى لبنان حسن رشاد كان نصيحة على قاعدة "المفاوضات الآن أفضل من الغد".

بحسب المعلومات، قال رشاد للبنان "لديكم الآن 20 في المئة من سلاح "حزب الله" ومن الممكن أن تشكل مادة للمقايضة مع إسرائيل لتحصيل مكاسب للبلد أمّا إن نفّذت إسرائيل أي ضربة عسكرية فلن يكون هناك ما يمكن التفاوض عليه".