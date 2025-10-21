أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في بيان، أنها "وجهت كتاباً إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR دعتها فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التلوث الخطير الذي يتعرض له حوض نهر الليطاني، نتيجة تصريف مخيمات النازحين السوريين لمياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة من دون معالجة، والتي تقدر كميتها بأكثر من مليوني متر مكعب سنويا".

وأوضحت المصلحة أنها "قدمت أدلة مصورة تظهر التلوث المباشر"، مشيرة إلى أن "هذا الواقع، الذي تفاقم بفعل الجفاف وتراجع الموارد المائية، يهدد البيئة والصحة العامة في لبنان".

ودعت إلى "عودة تدريجية وكريمة للنازحين إلى وطنهم، مع عودة الاستقرار إلى أجزاء واسعة من سوريا"، مستنكرة "دور بعض المنظمات والأفراد الذين يستفيدون سياسيا وماليا من استمرار أزمة النزوح"، مطالبة "المفوضية بمزيد من الشفافية والمساءلة البيئية في العمليات الإنسانية".