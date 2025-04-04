يبدو واضحاً أن لبنان الرسمي، ممثلاً برؤساء؛ الجمهورية جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، يتجه لإبلاغ المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي تزور بيروت خلال ساعات، بعدم حماسته لتشكيل 3 لجان، كانت قد اقترحتها أورتاغوس، تضم عسكريين ومدنيين دبلوماسيين؛ للتفاوض مع إسرائيل بخصوص الانسحاب من النقاط الـ5 التي لا تزال تحتلها، وكذلك بخصوص تحرير الأسرى، وحسم مصير النقاط الحدودية الـ13 المتنازع عليها بين البلدين.

ويستغرب لبنان الدعوة لضم دبلوماسيين للجان المطروح تشكيلها، علماً أن كل اللجان التي شُكّلت لبحث نقاط خلافية بين البلدين كانت تضم حصراً عسكريين، وذلك تجنباً لأن يكون ما يحصل استدراجاً لمفاوضات سياسية حول تطبيع مع إسرائيل في مرحلة لاحقة.

ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أدى لوقف الحرب الإسرائيلية، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على انسحاب الجيش الإسرائيلي من كل المناطق التي دخل إليها، لكن تل أبيب أبقت قواتها في خمسة مرتفعات استراتيجية تخوّلها الإشراف على مساحات واسعة على جانبي الحدود، كما واصلت شنّ غارات على جنوب لبنان وشرقه، قائلة إنها تستهدف مواقع عسكرية لـ«حزب الله».

ويرأس الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ وقف الأعمال العدائية التي تضمه إلى عميد بالجيش اللبناني، وآخر من الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى ممثل عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) وفرنسا.

وتردد مؤخراً أنه تم تجميد عمل هذه اللجنة في إطار الضغوط الأميركية الحاصلة لدفع لبنان للسير بلجان التفاوض الـ3 التي يخشى أن تؤسس في مرحلة مقبلة للتطبيع مع إسرائيل. إلا أن أي مصدر رسمي لم ينفِ أو يؤكد تعليق عمل هذه اللجنة.

اللجان موجودة

وأشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، النائب الدكتور فادي علامة، إلى أنهم لم يتبلغوا بتعليق عمل لجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار «ونتمنى ألا يكون الأمر صحيحاً؛ لأننا نعول على دورها للتخفيف من التوترات وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار».

وتحدث علامة لـ«الشرق الأوسط» عن «موقف موحد للرؤساء الـ3 من طرح لجان التفاوض، مفاده أن هناك لجنة كانت موجودة وتقوم بحوار غير مباشر مع الطرف الإسرائيلي عبر الأمم المتحدة لحل النزاعات التي تحصل، ويمكنها اليوم كما عملت على ترسيم الحدود البحرية وعلى النقاط الـ13 الحدودية التي تم تثبيت 7 منها للبنان، ويتم العمل على الـ6 نقاط المتبقية، أن تواصل عملها بهذا الخصوص، كما أن هناك اللجنة التي يفترض أنها تتابع تطبيق ترتيبات تنفيذ القرار (1701). وبالتالي طالما هذه اللجان موجودة لماذا لا يتم تفعيل عملها؟»

وأوضح علامة أن «وزير الخارجية يوسف رجي أكد لنا في اجتماع مع لجنة الشؤون الخارجية النيابية أن كلام التطبيع موجود في الإعلام فقط، وموقف الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام واضح بهذا الخصوص، ومفاده أن لبنان ملتزم بالموقف العربي وقرارات القمة العربية في هذا الصدد».

الخطة الأميركية

أما سفير لبنان الأسبق في واشنطن، رياض طبارة، فأشار إلى «هدف إسرائيلي قصير الأمد وهدف أميركي طويل الأمد خلف ما يحصل من ضغوط قصوى على لبنان».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إسرائيل تريد إعادة المستوطنين إلى الشمال، وتخشى على أمنهم، لذلك ما يعنيها راهناً خلق منطقة عازلة ومراكز مراقبة عبر التلال الخمسة التي لا تزال تحتلها».

ولفت طبارة إلى أن «الإدارة الأميركية تعدّ أن الظروف مناسبة لأكثر من ذلك، وتريد استغلال الفرصة للتوصل إلى التطبيع بين لبنان وإسرائيل»، مضيفاً: «الخطة الأميركية تنطلق بـ3 لجان تبحث الملفات العالقة، وتنتهي بلجنة واحدة تدرس التطبيع». وأكد: «بالمقابل، موقف لبنان الرسمي كان ولا يزال على ما هو عليه، ومفاده (لا تطبيع إلا إذا كل الدول العربية طبّعت أولاً)، فيكون لبنان عندها آخر من يطبّع».

ورجّح طبارة أنه «رغم الضغوط القصوى وشد الحبال المتواصل، فإن هناك تواصل مع الأميركيين لإقناعهم بعدم إمكانية أن يكون لبنان أول المطبعين».

بولا أسطيح- "الشرق الأوسط"