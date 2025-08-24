كشفت معلومات ان المبعوث الاميركي توم برّاك سيبلّغ المسؤولينَ اللبنانيّين الثلاثاء بالردّ الإسرائيلي المفصّل وسيرافقه وفدٌ أميركيٌ رفيع يضمُّ شخصياتٍ عسكرية والسيناتور البارز ليندسي غراهام المعروف بقربه الشديد من الرئيس الأميركيّ ومواقفِه المتشدّدة حيال إيران والحزبِ.

ووفق المعلومات، برّاك وأعضاءَ الوفد المرافق سيتناولون الغداء إلى مائدة رئيسِ الحكومة نواف سلام الثلاثاء.

وافيد ان ما سيحمله باراك وترافقه أورتيغاس هو مشروع يمتد على طول الحدود الجنوبية، حيث القرى المدمرة بالكامل، وينص المشروع على تحويلها إلى منطقة صناعية تابعة للبنان وتكون فاصلة بين لبنان وإسرائيل.

أما أهل تلك المنازل فيحصلون على أراضٍ بديلة ويعوض عليهم بمنازل أخرى.

