المركزية - عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأشار في بيان الى ان "التكتل يرحّب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل ما من شأنه خفض التوتر في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي.

كما اعتبر التكتل أن الساعات الأخيرة من الحرب شكلت مثالاً عن تهديد للإستقرار في عدد من الدول وعلى رأسها قطر مما يؤدّي الى انفلاش الحرب.

وتمنى التكتل أن ينعكس وقف النار إرتياحاً يستفيد منه لبنان الذي ينتظر عودة هامة للبنانيين المنتشرين والاشقاء العرب والخليجيين.



واستنكر التكتل الجريمة التي إرتكبها أحد الإنتحاريين في كنيسة مار الياس في العاصمة السورية قبل يومين وجرى تبنيها من مجموعة متطرفة إتخذت لنفسها إسم "سرايا أنصار السُّنة"، مشيرا الى "إن هذه الجريمة تستهدف ليس المسيحيين فقط بل المجتمع السوري بكل مكوناته والأخطر أن من تبنّاها هدّد بعمليات أخرى ضد المسيحيين. إن الدولة السورية مسؤولة عن أمن مواطنيها كما أنه من مسؤولية الدول الداعمة لاستقرار سوريا أن تستدرك خطورة ما يجري، كما نضع هذه الأعمال الإرهابية امام ضمير من يعتبرون انفسهم رفاقًا للبيئة الحاكمة في سوريا حالياً".