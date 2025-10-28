Oct 28, 2025 11:13 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

لا نصاب حتى هذه اللحظة لعقد الجلسة التشريعيّة مع حضور 61 نائباً إلى ساحة النجمة بعضهم لن يدخل القاعة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o