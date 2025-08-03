يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى منتصف الاسبوع.

وأفادت مصلحة الأرصاد الجوية، بأن “معدل درجات الحرارة لشهر أب : بيروت بين 25 و33، طرابلس بين 24 و32، وزحلة بين18 و35 درجة.

كما حذرت من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

وأكدت ألّا صحة للمعلومات عن تعرض لبنان لموجة حر غير مسبوقة نهاية الأسبوع المقبل حيث سنشهد ارتفاع بدرجات الحرارة مركزة في الداخل بشكل خاص اعتباراً من يوم الخميس.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية خاصة على الساحل وفوق الجبال ، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب بشكل كثيف على الجبال مما يؤدي الى سوء في الرؤية كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهرعلى المرتفعات الشمالية .

– الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحياناً ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ المتفرق فوق الجبال الشمالية اعتباراً من الظهر.

– الثلثاء: قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وفي الداخل و ارتفاعها بشكل بسيط فوق الجبال، يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

– الأربعاء: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.