Jul 28, 2025 10:34 AMClock
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لا صحة لما يشاع عن استهداف في منطقة الزهراني، بل هناك حريق اندلع في المنطقة تعمل فرق الاطفاء على اخماده

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