أبرز الأحداث
لا صحة لغارة على مدينة صور منطقة الجمل البحرية، وان الدخان الذي اندلع في الاجواء في منطقة الجمل البحرية ناجمة عن قيام احد الصيادين باشعال اطارات وسط البحر على الصخور وغادر المكان

