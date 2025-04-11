Apr 11, 2025 10:39 AMClock
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لافروف: يجب رفع العقوبات عن شركة آيروفلوت لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والولايات المتحدة

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