Jul 4, 2025 12:52 PMClock
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لافروف: نشيد بالجهود السعودية لاستقرار الأوضاع في اليمن ونشكر السعودية على موقفها تجاه الأزمة الأوكرانية

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