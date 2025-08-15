Aug 15, 2025 8:38 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

لافروف: لدينا موقف واضح سنعرضه خلال قمة ألاسكا ونأمل بمواصلة الحوار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o