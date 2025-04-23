Apr 23, 2025 1:47 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

لافروف: عودة البنية التحتية العسكرية لدول الناتو إلى أفغانستان غير مقبولة وستكون بمثابة قنبلة موقوتة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o