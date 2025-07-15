Jul 15, 2025 3:01 PMClock
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لافروف: ترامب يتعرض لضغوط غير لائقة من قبل النيتو والاتحاد الأوروبي الراغبين في استمرار الصراع

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