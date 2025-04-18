Apr 18, 2025 1:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

لافروف: العلاقات الروسية الإيرانية قوية وتستمر في التطور بغض النظر عن الأوضاع الصعبة في المنطقة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o