Jun 24, 2025 11:34 AMClock
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لافروف: استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية يشكل انتهاكاً لقوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية

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