Jul 28, 2025 12:16 PMClock
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لافروف: اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأميركا ضربة قوية للصناعة الأوروبية

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