Apr 29, 2025 7:04 PMClock
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لافروف: أوكرانيا وأوروبا تطالبان روسيا بوقف إطلاق النار لأن كييف تعاني من الهزيمة في ساحات القتال وموسكو والولايات المتحدة تواصلان الاتصالات في مختلف المجالات ونحاول التوصل إلى توازن مصالح

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