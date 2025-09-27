1:04 PMClock
لاريجاني: نصرالله أدرك خطر إسرائيل منذ عقود وأسّس هذه الحركة الكبيرة من المجاهدين وإذا كان لبنان دولة صغيرة جغرافيّاً إلا أنّه دولة قوية في مواجهة إسرائيل نظراً لإرادة شبابه

