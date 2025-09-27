1:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

لاريجاني: موقف "حزب الله" بالرغبة في طيّ صفحة الماضي ووضع الخلافات مع الآخرين جانباً ينبع من العقلانيّة وأنا لا أرى ضعفاً في هذا الموضوع

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o