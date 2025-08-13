Aug 13, 2025 8:06 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

لاريجاني: من المقرر ان اجري اليوم عدة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وفي مقدمتهم سألتقي برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة اللبنانية ونحن دوما نبحث ونسعى لتحقيق مصالح لبنان العليا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o