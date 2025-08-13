Aug 13, 2025 1:29 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

لاريجاني للرئيس عون: ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o