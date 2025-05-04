May 4, 2025 10:27 AMClock
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"لادي": منع المرشحين والمندوبين الجوالين من دخول أحد أقلام الاقتراع في فالوغا وتوقف العملية الانتخابية في قلم رقم 5 في مدرسة عرمون الرسمية لأكثر من 15 دقيقة بسبب الفوضى

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