Jul 28, 2025 7:51 PMClock
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لابيد: يجب إنهاء الحرب مقابل وقف إطلاق النار وصفقة شاملة لإعادة كل المختطفين

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