Jun 29, 2025 6:25 PMClock
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لابيد معلقاً على طلب ترامب إنهاء محاكمة نتنياهو: إسرائيل دولة مستقلة ولا يوجد سبب للتدخل في نظامنا القضائي

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