May 8, 2025 8:04 PMClock
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لابيد: لا يعقل أن يظل نتنياهو صامتا بينما يتم التفاوض على صفقة قد تتسبب في سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط

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